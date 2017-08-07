Что смотрели бишкекчане в первые выходные августа — 8 кассовых кинокартин

7 августа 2017, 13:33 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Самыми востребованными у бишкекчан в минувшие выходные были восемь кинокартин.

В детском репертуаре самыми популярными стали мультфильмы "Гадкий Я - 3" и "Заячья школа".

В "Гадком Я" Грю со своей возлюбленной Люси и тремя очаровательными дочками в тысячный раз должен спасти мир от ужасного злодея. Главный бэдбой ленты - мсье Бальтазар. Авторы картины решили добавить в нее чайную ложку драмы и ввели нового героя - брата-близнеца Грю. Этот фильм - весьма логичное продолжение двух предыдущих лент, но, собравшись на просмотр, не ждите былой чувственности лысого носатика. Просто отключите сознание и наблюдайте за происходящим.

В основу "Заячьей школы" легла популярная одноименная немецкая сказка, выпущенная в 1967 году. Книга разошлась по миру общим тиражом 2 500 000 экземпляров. На мультик в Кыргызстане билетов было продано прилично.

По сюжету Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место - в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и своем предназначении.

В картине рекламируются прописные истины: дружить - хорошо, воровать - плохо, не стоит связываться с уличными хулиганами, пусть даже они кажутся крутыми. Все это может показаться взрослым и даже подросткам слишком уж наивным, но темы, поднимаемые в фильме, не становятся от этого менее актуальными.

В репертуаре для детей старше 12 лет были популярны фильмы "Дюнкерк", "Темная башня" и "Человек-паук".

В "Человеке-пауке" Питер Паркер возвращается в родной Нью-Йорк после событий в фильме "Первый мститель: противостояние". Он надеется, что станет полноправным мстителем, но Тони Старк не хочет, чтобы 15-летний парень рисковал жизнью и дрался со злодеями. Он настаивает на том, чтобы Питер геройствовал по мелочам. Однако Человек-паук уверен, что может гораздо больше, чем переводить бабушек через дорогу. Поэтому он расследует преступления инженера Эдриана Тумса, который со своей бандой ворует инопланетные артефакты и превращает их в новаторское оружие для нью-йоркских бандитов. Все кражи Тумс совершает с помощью боевого костюма, который позволяет ему летать, поэтому он получает прозвище Стервятник.

Сюжет развивается стремительно, два часа пролетают незаметно. Есть неожиданные повороты из разряда "такого я точно не ожидал". Также в ленте много качественного юмора, особенно в сценах после титров.

В "Дюнкерке" нет ужасающей жестокости, которую так любят показывать в военных лентах, а диалоги между главными героями сведены к минимуму. Несмотря на это, оторваться от просмотра невозможно. В картине рассказывается история спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, которая имела место в начале Второй мировой. Никаких вымышленных подвигов и залихватской костюмированной военной фантастики. Вскрыты даже неудобные моменты совсем не в духе дружбы народов. Но фильм обладает совершенно завораживающим, погружающим в себя эффектом.

"Темная башня" снята по мотивам книги Стивена Кинга. По сюжету главный герой Джейк Чемберс видит кошмары после смерти своего отца. Он будто заглядывает в параллельный мир и наблюдает, как могущественный волшебник Уолтер пытается сокрушить Темную башню, которая защищает Вселенную от потусторонних сил, и как блестящий стрелок Роланд, последний из своего рыцарского ордена и из своего рода, охотится на чародея. Мать и психиатр уверяют Джейка, что его кошмары - это игры разума. Но парень верит, что Роланд, маг и их мир существуют на самом деле. Когда представляется возможность, Джейк переносится в параллельную реальность и узнает, что сны его не обманывали. Вселенной действительно угрожает опасность, и Джейк должен помочь Роланду защитить Темную башню.

Среди зрителей, чей возраст достиг 16 лет, были востребованы три фильма: "Взрывная блондинка", "Похищение" и "Роковое искушение".

Начнем с конца. Драма "Роковое искушение" стоит на третьем месте по количеству проданных на нее билетов.

Авторы ленты собрали потрясающий актерский состав: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг. Сюжет несложный, но психологически благодатный. В полузаброшенный пансион для благородных девиц попадает раненый солдат (события происходят в самый разгар Гражданской войны в США). Девицы и их наставницы дают ему приют, лечат. Все сразу в него влюбляются, но в таком случае избраннице единственного мужчины в царстве женщин не позавидуешь. Да и самому герою девичьих воздыханий тоже.

Сюжет фильма "Похищение" разворачивается вокруг Карлы, которая видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют. Она бросается в погоню за похитителями - без раздумий, без страха, без... телефона. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорость, ни риск не имеют значения.

Похищение ребенка на глазах у матери и отчаянная схватка с похитителями - вот, в сущности, все, что вы увидите в этом фильме. Но все эти действия сдобрены очень качественным экшном и крутой игрой Холли Берри.

Следующий по популярности фильм - "Взрывная блондинка". Главная героиня - лучший агент секретной службы. Ее новое задание - возвращение сверхсекретного досье из Берлина, но по ходу дела ей надо еще и раскрыть запутанный заговор.

Действие боевика разворачивается в Берлине за несколько дней до падения знаменитой стены. Экшн-сцены поставлены великолепно, операторская работа на высоте, гонки сняты потрясающе. Количество приспособлений в ленте, с помощью которых можно жестоко отдубасить противника, зашкаливает. Но все это сопровождается песнями из 1980-х, а потому выглядит очень лаконично.

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