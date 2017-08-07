Генсек ООН Антониу Гутерриш: Кыргызстан является уникальной страной

7 августа 2017, 13:03 Комментарии

Генеральный секретарь Организации Обьединенных Наций Антониу Гутерриш направил Алмазбеку Атамбаеву благодарственное послание, сообщает пресс-служба президента.

Антониу Гутерриш выразил глубокую признательность Атамбаеву, правительству и народу Кыргызстана за теплый прием делегации во время недавнего визита в Бишкек и Ош.

"Кыргызстан является уникальной страной, и я верю, что наше сотрудничество уже принесло большую пользу кыргызскому народу. Я признателен за то, что нам удалось обменяться мнениями по региональному сотрудничеству и общим проблемам. В этой связи, я призываю Вас продолжать сотрудничество с Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Предотвращение и превентивная дипломатия всегда являются наиболее эффективными инструментами для поиска решений наиболее спорных вопросов", – отмечено в послании.

Гутерриш отметил, что впечатлен инициативой правительства КР в области электронного управления "Таза коом".

"Прозрачность и доступ общественности являются ключевыми факторами в демократическом управлении, и я желаю всяческих успехов в ваших усилиях в этом направлении. Я вспоминаю посещение Оша в качестве Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, когда общины изо всех сил пытались справиться с последствиями трагических событий июня 2010 года. В ходе моего недавнего визита мне было очень приятно лично оценить результаты ваших усилий по примирению сторон. Я также благодарен за возможность принять участие в церемонии возложения венков к памятнику "Слезы Матерей", – отмечено в послании.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил признательность за великодушное гостеприимство.

"Я также вспоминаю увлекательную дискуссию об истории Алтая и кыргызов во время обеда, который Вы любезно провели в мою честь. Ваше руководство и приверженность работе Организации высоко ценится, и я с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества", – говорится в послании Генсека ООН.