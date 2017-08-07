Находившийся в розыске кыргызстанец выпал из окна в Петербурге: мужчина госпитализирован

7 августа 2017, 13:23 Комментарии

Кыргызстанец, находившийся в розыске, выпал из окна многоэтажного дома в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ. В настоящее время мужчина госпитализирован.

Уточняется, что он числился в розыске как скрывшийся от следствия.

"Теперь в отношении кыргызстанца может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, но только после того, как он будет выписан из местной больницы. В настоящее время правоохранительные органы уточняют детали произошедшего", – говорится в сообщении.