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Находившийся в розыске кыргызстанец выпал из окна в Петербурге: мужчина госпитализирован

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441494-ru.html

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7 августа 2017, 13:23       Комментарии

Кыргызстанец, находившийся в розыске, выпал из окна многоэтажного дома в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ. В настоящее время мужчина госпитализирован.
Уточняется, что он числился в розыске как скрывшийся от следствия.
"Теперь в отношении кыргызстанца может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, но только после того, как он будет выписан из местной больницы. В настоящее время правоохранительные органы уточняют детали произошедшего", – говорится в сообщении.

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