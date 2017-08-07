Департамент туризма КР запускает конкурс Kyrgyz Tourism Awards по 17 номинациям

7 августа 2017, 13:06 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР организует конкурс Kyrgyz Tourism Awards по 17 номинациям, по итогам которого будут определены лучшие объекты и субъекты туристической отрасли страны. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал заместитель министра культуры, информации и туризма, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, в Кыргызстане в последнее время развитию туризма придается большое значение, потому как данная отрасль считается одним из моторов развития экономики страны.

"Запланированное мероприятие станет еще одной возможностью для продвижения и улучшения качества туризма, потому как вручение Национальной премии Kyrgyz Tourism Awards придаст стимул многим туристическим объектам", - рассказал Жаманкулов.

Премия будет вручаться по 17 номинациям:

1. Лучший инновационный проект;

2. Лучший проект событийного туризма;

3. Лучший туроператор;

4. Лучший гостевой дом;

5. Лучшая гостиница;

6. Лучший туристический комплекс;

7. Лучший интернет-проект по продвижению туризма;

8. Лучшая идея для продвижения туризма;

9. Лучшее дипломатическое представительство;

10. Лучшее учебное заведение по направлению туризма;

11. Лучшая местность по развитию туризма;

12. Лучшее отечественное СМИ по освещению туризма;

13. Лучший эксперт в области туризма;

14. Лучший гид;

15. Лучший фотограф в области туризма;

16. Лучшее санаторно-курортное учреждение;

17. Лучший юрточный городок.

Сообщается, что заявки для участия будут приниматься до 12 сентября 2017 года. Затем специальной комиссией будет проводиться оценка деятельности участников конкурса, и 27 сентября будет уже организовано вручение Национальной премии Kyrgyz Tourism Awards.

Подать заявку на участие можно через электронную почту на адрес Министерства культуры, информации и туризма КР. Более подробная информация относительно критериев отбора предоставлена на сайте ведомства.

Финансирование для проведения данного конкурса будет проходить за счет средств госбюджета, а также доноров и спонсоров.

"Подобный конкурс проводился нами два года назад. Но с 2017 года мы планируем его закрепить на постоянной основе и проводить ежегодно в период с августа по сентябрь", - добавил Жаманкулов.