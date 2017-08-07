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Департамент туризма КР запускает конкурс Kyrgyz Tourism Awards по 17 номинациям

Источник:
http://kabar.kg/news/departame...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441492-ru.html

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7 августа 2017, 13:06       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР организует конкурс Kyrgyz Tourism Awards по 17 номинациям, по итогам которого будут определены лучшие объекты и субъекты туристической отрасли страны. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал заместитель министра культуры, информации и туризма, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов.
По его словам, в Кыргызстане в последнее время развитию туризма придается большое значение, потому как данная отрасль считается одним из моторов развития экономики страны.
"Запланированное мероприятие станет еще одной возможностью для продвижения и улучшения качества туризма, потому как вручение Национальной премии Kyrgyz Tourism Awards придаст стимул многим туристическим объектам", - рассказал Жаманкулов.
Премия будет вручаться по 17 номинациям:
1. Лучший инновационный проект;
2. Лучший проект событийного туризма;
3. Лучший туроператор;
4. Лучший гостевой дом;
5. Лучшая гостиница;
6. Лучший туристический комплекс;
7. Лучший интернет-проект по продвижению туризма;
8. Лучшая идея для продвижения туризма;
9. Лучшее дипломатическое представительство;
10. Лучшее учебное заведение по направлению туризма;
11. Лучшая местность по развитию туризма;
12. Лучшее отечественное СМИ по освещению туризма;
13. Лучший эксперт в области туризма;
14. Лучший гид;
15. Лучший фотограф в области туризма;
16. Лучшее санаторно-курортное учреждение;
17. Лучший юрточный городок.
Сообщается, что заявки для участия будут приниматься до 12 сентября 2017 года. Затем специальной комиссией будет проводиться оценка деятельности участников конкурса, и 27 сентября будет уже организовано вручение Национальной премии Kyrgyz Tourism Awards.
Подать заявку на участие можно через электронную почту на адрес Министерства культуры, информации и туризма КР. Более подробная информация относительно критериев отбора предоставлена на сайте ведомства.
Финансирование для проведения данного конкурса будет проходить за счет средств госбюджета, а также доноров и спонсоров.
"Подобный конкурс проводился нами два года назад. Но с 2017 года мы планируем его закрепить на постоянной основе и проводить ежегодно в период с августа по сентябрь", - добавил Жаманкулов.

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