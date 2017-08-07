Кыргызстан является уникальной страной, - генсек ООН А.Гутерриш

7 августа 2017, 12:52 Комментарии

Генеральный секретарь Организации Обьединенных Наций Антониу Гутерриш направил президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву благодарственное послание. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба президента.

А.Гутерриш выразил признательность президенту, правительству и народу Кыргызстана за теплый приём делегации во время недавнего визита в Бишкек и Ош.

"Кыргызстан является уникальной страной, и я верю, что наше сотрудничество уже принесло большую пользу кыргызскому народу. Я признателен за то, что нам удалось обменяться мнениями по региональному сотрудничеству и общим проблемам. В этой связи, я призываю вас продолжать сотрудничество с Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Предотвращение и превентивная дипломатия всегда являются наиболее эффективными инструментами для поиска решений наиболее спорных вопросов", - отмечено в послании.

Также А.Гутерриш отметил, что впечатлен инициативой правительства КР в области электронного управления "Таза Коом". "Прозрачность и доступ общественности являются ключевыми факторами в демократическом управлении, и я желаю Вам всяческих успехов в ваших усилиях в этом направлении", - говорится в послании.

"Я вспоминаю посещение Оша в качестве верховного комиссара ООН по делам беженцев, когда общины изо всех сил пытались справиться с последствиями трагических событий июня 2010 года. В ходе моего недавнего визита мне было очень приятно лично оценить результаты усилий по примирению сторон. Я также благодарен за возможность принять участие в церемонии возложения венков к памятнику "Слезы Матерей", - отмечено в послании.

Генсек ООН также выразил признательность за великодушное гостеприимство. "Я также вспоминаю увлекательную дискуссию об истории Алтая и кыргызов во время обеда, который Вы любезно провели в мою честь", - сказано в письме.

По мнению А.Гутерриша, Кыргызстан является важным партнером ООН. "Ваше руководство и приверженность работе Организации высоко ценится, и я с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления нашего сотрудничества", - говорится в послании генсека ООН.