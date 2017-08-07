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Кыргызстанец переплыл Иссык-Куль, следуя по пути легендарного коня Тору-Айгыр

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441487-ru.html

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7 августа 2017, 12:35       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Кыргызстанец Эркин Асрандиев переплыл озеро Иссык-Куль, следуя по пути легендарного коня Тору-Айгыр.
Заплыв состоялся 5 августа. Асрандиев переплыл озеро от села Кара-Талаа на южном берегу до села Тору-Айгыр, которое расположено на северном берегу.
"Дистанция составила 15,1 км, время заплыва 5 часов 24 минуты. Несмотря на плотный рабочий график, он нашел время для тренировок и показал отличный результат", - сообщили в Кыргызско-российском фонде развития, где Асрандиев является членом правления.
Летом 2016 года этот же участок озера переплыл сотрудник посольства США в Кыргызстане Майк Тайсон.

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