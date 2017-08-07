Кыргызстанец переплыл Иссык-Куль, следуя по пути легендарного коня Тору-Айгыр

7 августа 2017, 12:35 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Кыргызстанец Эркин Асрандиев переплыл озеро Иссык-Куль, следуя по пути легендарного коня Тору-Айгыр.

Заплыв состоялся 5 августа. Асрандиев переплыл озеро от села Кара-Талаа на южном берегу до села Тору-Айгыр, которое расположено на северном берегу.

"Дистанция составила 15,1 км, время заплыва 5 часов 24 минуты. Несмотря на плотный рабочий график, он нашел время для тренировок и показал отличный результат", - сообщили в Кыргызско-российском фонде развития, где Асрандиев является членом правления.

Летом 2016 года этот же участок озера переплыл сотрудник посольства США в Кыргызстане Майк Тайсон.