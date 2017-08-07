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Минимум 11% от роста ВВП стран ЕАЭС будет обеспечено за счет реализации общей цифровой повестки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minimum-1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441486-ru.html

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В Бишкеке эксперты обсудили проекты повестки дня Международного форума по сохранению снежного барса

7 августа 2017, 12:38       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Минимум 11% от ожидаемого совокупного роста ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 2025 году будет обеспечивать реализация цифровых проектов и инициатив, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Если страны Союза не обеспечат синхронизацию своих усилий по реализации цифровой повестки, ее вклад в рост ВВП будет вдвое ниже. Об этом говорится в проекте Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, который размещен на правовом портале Евразийской экономический комиссии (ЕЭК) для общественного обсуждения.
Наиболее значимыми источниками прироста ВВП вследствие реализации общей цифровой повестки могут стать такие факторы, как устранение нормативно-правовых барьеров и развитие экономики данных, каждый из которых даст ежегодный прирост ВВП ЕАЭС на 0,3% и 0,2% соответственно. Рост занятости в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обеспечит дополнительный рост общей занятости в странах Союза на 2,46% к 2025 году. К этому же году дополнительный прирост объема экспорта ИКТ-услуг может составить до 74%.
Проект Основных направлений реализации цифровой повестки подготовлен правительствами государства-членов совместно с Комиссией во исполнение поручения глав стран ЕАЭС. В нем определены цели, принципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества государств Союза в цифровой сфере.
Согласно Основным направлениям страны Союза самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальную политику в сферах цифровизации, связи и информатизации, но придерживаются в этой сфере согласованной политики. Совместная работа в рамках цифровой повестки позволит стимулировать и поддерживать новые цифровые инициативы и проекты; ускорит процессы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; повысит конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и граждан за счет цифровых преобразований во всех сферах жизни общества; создаст условия для устойчивого развития экономик государств Союза при переходе на новые технологический и экономический уклады; обеспечит кооперацию хозяйствующих субъектов на основе сквозных цифровых процессов, создание и развитие цифровых активов; введет государства ЕАЭС в глобальные, макрорегиональные и региональные процессы цифровой трансформации с учетом возникновения новых возможностей и рисков; поддержит диалог между всеми заинтересованными организациями и гражданами стран Союза для продвижения лучших практик в области цифровой экономики и т.д.
Реализация цифровой повестки Союза возможна в том числе через разработку специальных механизмов проработки и согласования государствами-членами инициатив; реализацию проектов в рамках цифровой повестки; применение "регулятивных песочниц" и т.д.
Совместные инициативы и проекты в рамках цифровой повестки позволят значительно расширить возможности государств, граждан и хозяйствующих субъектов как внутри ЕАЭС, так и на внешних рынках.
Заинтересованные стороны смогут представлять инициативы в Комиссию, которая совместно с экспертами прорабатывает и согласовывает их с государствами-членами.
После проработки и согласования инициативы формируется проект. Для его реализации государства-члены имеют возможность прорабатывать различные механизмы финансирования, такие как механизмы целевого и проектного финансирования, механизмы на основе консорциумов и государственно-частного партнерства, в том числе механизмы с использованием сервисной модели, вырабатываемые за счет привлечения институтов финансирования, включая Евразийский банк развития.
Проект Основных направлений сопровождается также проектом перечня первоочередных инициатив в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. Перечень составлен на основании предложений представителей органов государственной власти и бизнеса стран Союза, а также членов рабочих групп на начальном этапе проработки цифровой повестки ЕАЭС. Среди предложений – инициативы по цифровой прослеживаемости, цифровой промышленной кооперации, развитию электронной торговли и другие.
Евразийская экономическая комиссия заинтересована в предложениях по проекту перечня со стороны экспертов в сфере цифровой экономики. Заинтересованные лица могут предоставить свои комментарии к проекту Основных направлений и проекту перечня инициатив до 17 августа.

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