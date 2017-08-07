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Премьер-министр С.Жээнбеков с рабочей поездкой посетил Ошскую область

 

Фотографии: akipress.kg

                         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441485-ru.html

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7 августа 2017, 12:27       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в субботу, 5 августа, с рабочей поездкой посетил Чон-Алайский район Ошской области, где ознакомился с ходом реализации министерствами и ведомствами поручений по восстановлению социальных объектов, разрушенных в ходе землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом восстановления социальных объектов в селах Кара-Мык, Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района Ошской области.
Согласно ранее данному поручению, восстановление разрушенных в ходе землетрясения социальных объектов должно быть завершено с учетом климатических условий в Чон-Алайском районе в оперативном порядке.

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