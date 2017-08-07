Премьер-министр С.Жээнбеков с рабочей поездкой посетил Ошскую область

7 августа 2017, 12:27 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в субботу, 5 августа, с рабочей поездкой посетил Чон-Алайский район Ошской области, где ознакомился с ходом реализации министерствами и ведомствами поручений по восстановлению социальных объектов, разрушенных в ходе землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом восстановления социальных объектов в селах Кара-Мык, Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района Ошской области.

Согласно ранее данному поручению, восстановление разрушенных в ходе землетрясения социальных объектов должно быть завершено с учетом климатических условий в Чон-Алайском районе в оперативном порядке.