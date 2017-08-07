Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пастора корейской церкви осудили за экстремизм в ТаджикистанеПастора корейской церкви осудили за экстремизм в ТаджикистанеВласти Венесуэлы объявили о подавлении военного мятежаВласти Венесуэлы объявили о подавлении военного мятежа

Суд по делу сторонников Жапарова: допросили Рустама Жапарова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364421_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441484-ru.html

Похожие новости

Адвокат намерен обжаловать приговор экс-депутату Жапарову

Адвокат Жапарова обжалует его приговор

Адвокат: В суде по Текебаеву должны допросить ФУГИ и директоров "Мегакома"

Negatiff: Пожар в ботсаду, тюремный срок С.Жапарова и без вести пропавшая работница банка

Садыра Жапарова осудили на 11,5 года за захват заложника

7 августа 2017, 12:16       Комментарии

Сегодня, 7 августа, в Первомайском районном суде продолжился судебный процесс сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.
Так, был допрошен Рустам Жапаров, сын бывшего парламентария, который отметил, что ни в чем не виноват. Он добавил, что 25 августа он поехал встречать своего отца на границу, однако его там задержали сотрудники спецслужб и привезли в ГКНБ.
В свою очередь, обвинение указывает, что он в это время был в сквере им. Горького, на митинге людей, которые хотели поддержать его отца. "Я об этом потом узнал, но физически я не мог там находиться", - добавил он.
Рустам Жапаров также сказал, что ранее он не был включен список подсудимых и был только свидетелем. Его включили после того, как РОВД посетил замминистра, которому стало известно, что он сын Садыра Жапарова.
Напомним, 25 марта по прибытии в Кыргызстан экс-депутата Жапарова задержали сотрудники ГКНБ. После чего в его поддержку сторонники вышли на митинг, среди которых затем задержали 12 человек. Позже одного из них отпустили под домашний арест.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум