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Боксер Умар Кубанычбек уулу вышел в финал юношеского чемпионата Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364418_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441482-ru.html

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Два кыргызстанца вышли в финал на чемпионате мира по борьбе

С триумфом домой! Юные таэквондисты завоевали 22 медали чемпионата Азии

7 августа 2017, 12:39       Комментарии

Кыргызстанец Умар Кубанычбек уулу вышел в финал юношеского чемпионата Азии по боксу, который проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).
Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, в полуфинальных боях принимали участие пятеро боксеров, среди которых Умар Кубанычбек уулу пробился в финал. Он выступает в весовой категории до 63 кг и на стадии 1/2 финала встретился с Джонгжо Вирапон из Таиланда, где одержал верх со счетом 4:1.
Сегодня, 7 августа, пройдут финальные поединки, в которых кыргызстанец выйдет на ринг против узбеистанца Нурислома Исмаилова.
Отметим, другие четверо кыргызстанцев, которые уступили полуфинальные поединки, становятся бронзовыми призерами чемпионата. В частности, третье место заняли Муктарбек Ибраимов (до 50 кг), Айдар Ороскулов (до 57 кг), Дастан Онолбеков (до 66 кг) и Ахмед Усупов (свыше 80 кг).
В первенстве Азии среди юниоров принимают участие 138 боксеров из 18 стран, которые борются за 13 комплектов медалей. Кыргызстан представляют 11 молодых мастеров кожаной перчатки.

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