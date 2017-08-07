Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев решили объединиться

7 августа 2017, 11:37 Комментарии

6 августа лидеры трех политических партий "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и поддержки единого кандидата в президенты, сообщает секретариат "Онугуу".

В соглашении говорится: "Мы, руководители политических партий, чувствуя свою ответственность и принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в стране, в контексте предстоящих президентских выборов, считаем необходимым объединить свои усилия, для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов.

В целях консолидации политических сил, мы провели ряд встреч, результатом которой стало понимание, что ценности и цели наши едины. Для нас архиважным вопросом является целостность и суверенитет нашей страны. Для реализации этих задач мы решили объединиться и создать новую политическую партию, которая соберет всех неравнодушных граждан, общественные и политические силы нашего государства".

В соглашении также указывается, что инициаторы новой политической площадки готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами.

Под соответствующим меморандумом об объединении трех политических партий подписались Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев.