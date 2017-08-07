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Хадж-2017. Первая группа паломников из КР вылетела в Саудовскую АравиюХадж-2017. Первая группа паломников из КР вылетела в Саудовскую АравиюМадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев создали новую партию, она выдвинет единого кандидата в президентыМадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев создали новую партию, она выдвинет единого кандидата в президенты

Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев решили объединиться

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/maduma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441481-ru.html

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7 августа 2017, 11:37       Комментарии

6 августа лидеры трех политических партий "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и поддержки единого кандидата в президенты, сообщает секретариат "Онугуу".
В соглашении говорится: "Мы, руководители политических партий, чувствуя свою ответственность и принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в стране, в контексте предстоящих президентских выборов, считаем необходимым объединить свои усилия, для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов.
В целях консолидации политических сил, мы провели ряд встреч, результатом которой стало понимание, что ценности и цели наши  едины. Для нас архиважным вопросом является целостность и суверенитет нашей страны. Для реализации этих задач мы решили объединиться и создать новую политическую партию, которая соберет всех неравнодушных граждан, общественные и политические силы нашего государства".
В соглашении также указывается, что инициаторы новой политической площадки готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами.
Под соответствующим меморандумом об объединении трех политических партий подписались Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев.

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