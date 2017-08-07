Таможенники выявили контрабанду китайского линолеума более чем на 660 тыс. сомов

7 августа 2017, 11:45 Комментарии

Таможенники выявили контрабанду линолеума из Таджикистана более чем на 660 тыс. сомов, сообщает пресс-служба ГТС.

По данным ведомства, в районе аэропорта в Баткене задержан грузовой автомобиль под управлением гражданина Кыргызстана.

"В машине обнаружено 150 рулонов китайского линолеума, без таможенных документов, ввезенного на территорию ЕАЭС мимо таможенного контроля из Таджикистана. Общая стоимость товара составила 660 тыс. сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.