Президент поручил главе Минобразования завершить строительство школ в районах, пострадавших от ЧС

7 августа 2017, 12:27 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 7 августа, принял министра образования и науки страны Гульмиру Кудайбердиеву, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о проводимой работе по подготовке общеобразовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году.

"На всех же первоочередных объектах, в том числе в пострадавших от чрезвычайных ситуациях районах, начаты работы по строительству новых школ", – сказала Гульмира Кудайбердиева.

Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по подготовке к новому учебному году, обратив особое внимание на необходимость своевременного завершения строительства школ в стране, а в пострадавших от стихийных бедствий районах — до наступления холодов, чтобы создать там все условия для обучения детей.