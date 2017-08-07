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Президент поручил главе Минобразования завершить строительство школ в районах, пострадавших от ЧС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441479-ru.html

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7 августа 2017, 12:27       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 7 августа, принял министра образования и науки страны Гульмиру Кудайбердиеву, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства проинформирован о проводимой работе по подготовке общеобразовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году.
"На всех же первоочередных объектах, в том числе в пострадавших от чрезвычайных ситуациях районах, начаты работы по строительству новых школ", – сказала Гульмира Кудайбердиева.
Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по подготовке к новому учебному году, обратив особое внимание на необходимость своевременного завершения строительства школ в стране, а в пострадавших от стихийных бедствий районах — до наступления холодов, чтобы создать там все условия для обучения детей.

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