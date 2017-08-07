Камера наблюдения засняла похищение девушки неизвестными лицами в Бишкеке

7 августа 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На юге Бишкека 5 августа примерно в 9:45 утра камерой видеонаблюдения был зафиксирован факт похищения девушки неизвестными парнями. По данным пресс-службы ГУВД столицы, данный инцидент произошел на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева.

Девушка вместе с сестрой вышла со смены в магазине и направлялась домой. По дороге она встретила своего молодого человека. После краткого разговора ее парень, вместе с приятелями, затолкал девушку в машину марки "Мерцедес Бенц" и увезли в неизвестном направлении.

Сообщается, что заявление в МВД было написано сестрой похищенной девушки. Она рассказала сотрудникам милиции о деталях происшествия.

"Милиции удалось связаться с похищенной девушкой. Она сейчас находится в городе Талас, и в ближайшее время ожидается ее приезд в Бишкек для проведения допроса. Также милиционеры выясняют местонахождение похитителей и устанавливают их личности. Материалы по данному делу будут еще дополняться, и на данный момент нельзя точно сказать, был ли этот факт похищением с целью женитьбы", - сообщили в ГУВД Бишкека.