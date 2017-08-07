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Власти Венесуэлы объявили о подавлении военного мятежа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vlasti-ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441477-ru.html

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7 августа 2017, 12:04       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Власти Венесуэлы объявили о подавлении попытки военного мятежа в городе Валенсия на севере страны. Об этом заявил депутат от правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо сразу после появления в интернете видеозаписи, на которой люди в военной форме призывают к началу восстания против президента Николаса Мадуро.
Они характеризовали восстание как "восстановление конституционного строя" в Венесуэле.
Сторонники Мадуро тут же заявили о "заговоре правых", ставящих своей целью подавить "революцию Боливара", начавшуюся почти 20 лет назад в период позднего правления Уго Чавеса и продолженную Николасом Мадуро, сообщает currenttime.tv.
Ранее поступали сообщения со ссылкой на очевидцев, что в ночь на воскресенье в районе военной базы в городе Нагуанагуа в окрестностях Валенсии была слышна перестрелка. Позже Кабельо заявил, что попытка захватить базу успешно отражена и ситуация под контролем властей.
Министерство обороны пока не комментирует случившееся.
Венесуэльская оппозиция, гражданские активисты, а также многие западные страны и международные организации расценили недавние выборы так называемой "конституционной ассамблеи" с неограниченными полномочиями как попытку узурпации власти президентом Мадуро. "Конституционная ассамблея" была создана Мадуро в противовес оппозиционному парламенту.
Венесуэла, входящая в десятку ведущих нефтедобывающих стран, находится в масштабном социально-экономическом кризисе: страна испытывает нехватку продуктов питания, медикаментов, стремительно растут цены, обвально снижается курс местной валюты.
Жертвами столкновений в Венесуэле за четыре месяца стали более 120 человек.

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