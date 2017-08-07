Пастора корейской церкви осудили за экстремизм в Таджикистане

7 августа 2017, 12:19 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Суд таджикского города Худжанда приговорил к трем годам лишения пастора христианской церкви "Сонмин Сонбогым" по обвинению в экстремизме. Как сообщает таджикская служба радио "Свобода", приговор был оглашен в конце июля 2017 года.

Речь идет о 42-летнем Бахроме Холматове, который был задержан 10 апреля этого года в Худжанде после проверки протестантской церкви с корейскими корнями. Тогда в официальной сводке правоохранительного ведомства сообщалось, что мужчина задержан по подозрению в экстремизме.

На веб-сайте христианского толка говорится, что 10 апреля сотрудники органов безопасности внезапно пришли в церковь и стали задерживать прихожан. В церкви и в доме одного из прихожан Холматова была обнаружена религиозная литература, которая была признана экспертами "экстремистского содержания".

Все попытки связаться 6 августа с представителями суда и родственниками осужденного оказались тщетными. Ранее сайт "Форум-18" сообщал, что родственники Холматова или прихожане корейской церкви не хотят беседовать на эту тему из-за страха преследований.

Власти Таджикистана утверждают, что христианский центр "Сонмин Сонбогым" не имеет официальной регистрации, поэтому его деятельность на территории страны является незаконной. Однако на сайте, принадлежащем корейской церкви, сообщается, что центр "Сонмин Сонбогым" был официально зарегистрирован в 2009 году в Комитете по делам религий Таджикистана.