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В Бишкеке рассмотрели вопросы уважения старшего поколения и культуры поведения в общественных местах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441475-ru.html

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7 августа 2017, 11:46       Комментарии

Октябрьская районная администрация организовала совещание по проведению разъяснительных работ среди жителей о необходимости уважения старшего поколения и культуры поведения в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Заседание прошло с участием руководителей муниципальных территориальных управлений, представителей ЦГСЭН, а также имамов мечетей, расположенных на территории Октябрьского района.
Данное мероприятие прошло в рамках Года нравственности, воспитания и культуры.

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