В Бишкеке рассмотрели вопросы уважения старшего поколения и культуры поведения в общественных местах

7 августа 2017, 11:46 Комментарии

Октябрьская районная администрация организовала совещание по проведению разъяснительных работ среди жителей о необходимости уважения старшего поколения и культуры поведения в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Заседание прошло с участием руководителей муниципальных территориальных управлений, представителей ЦГСЭН, а также имамов мечетей, расположенных на территории Октябрьского района.

Данное мероприятие прошло в рамках Года нравственности, воспитания и культуры.