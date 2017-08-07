Хадж-2017. Первая группа паломников из КР вылетела в Саудовскую Аравию

7 августа 2017, 11:41 Комментарии

Сегодня, 7 августа, в Саудовскую Аравию вылетела первая группа паломников из Кыргызстана для хаджа в Мекку.

В ДУМК рассказали, что в этом году паломничество совершат 4 тыс. 585 кыргызстанцев. Их разделили на несколько групп. Первая группа вылетит сегодня, а последняя - 20 августа. 5-6 сентября паломники начнут возвращаться на родину.

В этом году организаторы хаджа повысили тарифы. Для кыргызстанцев, совершающих хадж впервые, он обойдется в $2760, повторная поездка будет стоить уже $3300.