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Хадж-2017. Первая группа паломников из КР вылетела в Саудовскую Аравию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364411_ha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441474-ru.html

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7 августа 2017, 11:41       Комментарии

Сегодня, 7 августа, в Саудовскую Аравию вылетела первая группа паломников из Кыргызстана для хаджа в Мекку.
В ДУМК рассказали, что в этом году паломничество совершат 4 тыс. 585 кыргызстанцев. Их разделили на несколько групп. Первая группа вылетит сегодня, а последняя - 20 августа. 5-6 сентября паломники начнут возвращаться на родину.
В этом году организаторы хаджа повысили тарифы. Для кыргызстанцев, совершающих хадж впервые, он обойдется в $2760, повторная поездка будет стоить уже $3300.

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