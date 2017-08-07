Участник группы "Элес" тяжело болен — требуется обследование в Турции

7 августа 2017, 11:57 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. У участника кыргызской группы "Элес" Айдина Джумалиева диагностирована карценома печени с поражением легких, ему требуется операция стоимостью 5 тысяч долларов, сообщила агентству Sputnik Кыргызстан родственница музыканта Айгерим Аширбекова.

По ее словам, три месяца назад у Джумалиева появились боли и врачи поставили ему соответствующий диагноз. Есть подозрения на рак четвертой степени. Чтобы точно выявить болезнь, необходимо пройти обследование в Турции.

"Сколько будет стоить лечение, пока неизвестно, это зависит от диагноза. На обследование, госпитализацию и медикаменты нужно около 5 тысяч долларов. Эту сумму надо собрать до 11 августа, так как в этот день вылет. Печально, что на Элсом за эти дни поступило лишь 900 сомов. Многие пишут, что хотят помочь, но по факту получается иначе", - сказала племянница музыканта.

Айдин Джумалиев был участником группы "Элес" с самого создания. Коллектив появился в 1985 году и просуществовал до 2002-го. За это время музыканты выпустили пять альбомов. В июле нынешнего года группа заявила о воссоединении.

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