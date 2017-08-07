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НАН КР выступает против самовольного захвата лаборатории дендропарка

Источник:
http://kabar.kg/news/nan-kr-vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441471-ru.html

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7 августа 2017, 11:35       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Национальная академия наук (НАН) КР выступает против самовольного захвата лаборатории дендропарка.
Как сообщает пресс-служба НАН КР, 9 августа в Верховном суде КР состоится судебное слушание, инициированное гражданкой А.Турсунбаевой, претендующей на приватизацию одного из кабинетов лаборатории дендропарка в с. Кара-Ой Иссык-Кульской области. "Данное помещение находится на балансе Института леса им. П.А.Гана НАН КР и предназначено для проведения научно-исследовательской работы на территории дендрологического парка. Известно, что гражданка Турсунбаева самовольно проникла и фактически проживает в данном помещении с 2013 года", - пояснили в пресс-службе.
В НАН подчеркнули что ранее, в 2016 году было вынесено два судебных решения, в которых истице отказано в получении права собственности на данный кабинет (именуемый ею как "квартира"), поскольку суду не были предоставлены документы, подтверждающие такое право, а также право находиться в данном помещении.
"К слову, А.Турсунбаева работала в находящемся недалеко Доме отдыха "Академия наук" в летнее время в 2012 и 2013 годах, но и это не дает права получить жилье, ведь сезонным сотрудникам дома отдыха предоставляются помещения на территории пансионата, и только на временной основе (в летние месяцы)", - отметили в Академии.
Справка. Помещение, явившееся предметом спора, не имеет статус жилого (это лаборатория) и, находясь на балансе Национальной академии наук КР, является государственной собственностью, которую Академия наук не вправе отчуждать, согласно законодательству КР. Также данное помещение не должно предоставляться в качестве жилья в принципе, поскольку не является жилым. В отношении гражданки Турсунбаевой в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 350 УК КР (подделка документов) и ст. 166 УК КР (мошенничество).

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