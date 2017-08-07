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Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев создали новую партию, она выдвинет единого кандидата в президенты

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/madumarov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441470-ru.html

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7 августа 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Лидеры трех политических партий "Ата-Журт-Мекенчил", "Бутун Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и о поддержке единого кандидата в президенты. Соответствующий меморандум подписали Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев, сообщили в секретариате партии "Онугуу-Прогресс".
Инициаторы новой партии сообщили, что "готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами".
В соглашении, как пишет радио "Азаттык", говорится: "Мы, руководители политических партий, чувствуя свою ответственность и принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в стране, в контексте предстоящих президентских выборов, считаем необходимым объединить свои усилия для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов".
Напомним, все четыре политика ранее подали документы в ЦИК для участия в выборах в президенты, которые состоятся 15 октября 2017 года.

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