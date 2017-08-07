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Пассажирский бус и BMW столкнулись под Бишкеком, один человек погиб, 13 пострадали

Источник:
http://kabar.kg/news/passazhir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441469-ru.html

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7 августа 2017, 11:49       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Автомашина BMW совершила лобовое столкновение с пассажирским бусом, один человек погиб, 13 пострадали, сообщили в Главном управлении патрульной милиции Чуйской области.
Авария произошла 6 августа в селе Кара-Жигач примерно в 19:00.
Сообщается, что водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с маршруткой, следовавшей по маршруту №378.
Водитель BMW скончался на месте, 13 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших были дети, они сейчас находятся в детской больнице под наблюдение врачей.
Назначены все необходимые экспертизы.

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