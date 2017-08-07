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В Баткене таможенники задержали контрабанду линолеума

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441468-ru.html

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Таможенники КР изъяли мешки с контрабадными сухофруктами из Таджикистана

7 августа 2017, 11:49       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Сотрудники оперативной таможни "Юг" в районе аэропорта г. Баткен, на объездной автодороге Баткен-Ош задержали контрабанду линолеума, сообщают в пресс-службе ГТС.
По их информации, таможенниками был проверен автомобиль "Рено" с госномерами КР под управлением гражданина КР У.Ч.Ж. При осмотре грузового отсека было обнаружено 150 рулонов линолеум производства КНР без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении, ввезенных на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля из Таджикистана.
В связи с этим данная автомашина с товаром помещена под ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товаров составила 660 000 сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

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