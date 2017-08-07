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В результате аварии в Кара-Жыгаче пострадали 13 человек, один скончался

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364415_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441467-ru.html

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7 августа 2017, 11:12       Комментарии

Вчера, 6 августа, примерно в 19.00 в поселке Кара-Жыгач Чуйской области произошло ДТП, в котором пострадали 13 человек. Об этом "ВБ" сообщили в УПМ Чуйской области.
Сообщается, что водитель БМВ не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с микроавтобусом, который двигался по маршруту Бишкек - Кара-Жыгач. Водитель БМВ скончался на месте. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили травмы различной тяжести. Всего в ДТП пострадали 13 человек.
В настоящий момент собраны все необходимые материалы и назначены экспертизы.

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