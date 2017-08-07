Борцы Кыргызстана завоевали еще два серебра на молодежном чемпионате мира

7 августа 2017, 11:24 Комментарии

В заключительный день чемпионата мира среди юниоров борцы Кыргызстана завоевали еще две серебряные медали. Отметим, молодежное первенство мира завершилось вчера, 6 августа в Тампере (Финляндия).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в рамках этого турнира участники разыгрывали награды в четырех возрастных категориях, из которых в двух финальных поединках участвовали кыргызстанцы.

Потрясающую борьбу показал в состязаниях весовой категории до 55 кг Жоламан Шаршенбеков, который на пути к финалу все схватки выиграл досрочно.

В квалификации он встретился с представителем Венгрии Кристианом Кескемети, которого выиграл со счетом 8:0. Затем на стадии 1/8 финала с борцом из Италии Джованни Френи кыргызстанец справился за 2 минуты 9 секунд, набрав нужное количество очков для победы.

В четвертьфинальном поединке Шаршенбеков одолел представителя России Эмина Сефершаева со счетом 13:1, а затем в схватке за выход в финал вышел на ковер против Тиграна Минасяна из Армении. И этот поединок был завершен раньше времени в пользу кыргызстанца со счетом 12:2.

Однако в финале кыргызстанец не смог поставить победную точку и уступил встречу со счетом 3:13 и тем самым стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.

Второе серебро в этот день завоевал тяжеловес Роман Ким (до 120 кг), который стартовал с 1/8 финала, где сразился с казахстанцем Алибеком Сарсеналиевым. Кыргызстанец одержал победу с внушительным счетом 7:1. Следующую встречу он завершил досрочно, победой над хозяином ковра Конста Маенпаяе из Финляндии. Чтобы набрать нужные количество баллов ему хватило 4 минуты.

Полуфинальная встреча длилась еще короче, кыргызстанец за одну минуту 51 секунду нанес поражение польскому борцу Патрику Жану Камински.

Но в финальном противостоянии не смог сломить сопротивление борца из Грузии Зваиди Патаридзе, который одержал верх со счетом 6:2, и кыргызстанец стал вторым.

Напомним, днем ранее еще одно серебро завоевал борец Акжол Махмудов в весовой категории до 74 кг. Также в чемпионате по вольной борьбе Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу, а по женской борьбе у кыргызстанцев две медали - третье место заняла Мээрим Джуманазарова и золото завоевала Айпери Медет кызы. Тем самым она принесла первую медаль высшей пробы чемпионата мира в истории женской борьбы Кыргызстана.