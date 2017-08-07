Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

107 тысяч подписей собрано для регистрации кандидатуры Бабанова107 тысяч подписей собрано для регистрации кандидатуры БабановаНАН КР: У Института леса хотят отобрать лабораторию дендропарка на Иссык-КулеНАН КР: У Института леса хотят отобрать лабораторию дендропарка на Иссык-Куле

Борцы Кыргызстана завоевали еще два серебра на молодежном чемпионате мира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364404_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441466-ru.html

Похожие новости

Борцы Шаршенбеков и Ким стали серебряными призерами на ЧМ в Тампере

Велосипедист совершит путешествие вокруг Кыргызстана за 25 дней (карта)

Кыргызстан занял 74-е место в рейтинге защищенности граждан — Gallup

Чистая вода и "Таза коом": о чем еще говорил глава МИД Кыргызстана с Федерикой Могерини

Глава МИД Кыргызстана принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Х.Роухани

7 августа 2017, 11:24       Комментарии

В заключительный день чемпионата мира среди юниоров борцы Кыргызстана завоевали еще две серебряные медали. Отметим, молодежное первенство мира завершилось вчера, 6 августа в Тампере (Финляндия).
Как сообщает Объединенный мир борьбы, в рамках этого турнира участники разыгрывали награды в четырех возрастных категориях, из которых в двух финальных поединках участвовали кыргызстанцы.
Потрясающую борьбу показал в состязаниях весовой категории до 55 кг Жоламан Шаршенбеков, который на пути к финалу все схватки выиграл досрочно.
В квалификации он встретился с представителем Венгрии Кристианом Кескемети, которого выиграл со счетом 8:0. Затем на стадии 1/8 финала с борцом из Италии Джованни Френи кыргызстанец справился за 2 минуты 9 секунд, набрав нужное количество очков для победы.
В четвертьфинальном поединке Шаршенбеков одолел представителя России Эмина Сефершаева со счетом 13:1, а затем в схватке за выход в финал вышел на ковер против Тиграна Минасяна из Армении. И этот поединок был завершен раньше времени в пользу кыргызстанца со счетом 12:2.
Однако в финале кыргызстанец не смог поставить победную точку и уступил встречу со счетом 3:13 и тем самым стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.
Второе серебро в этот день завоевал тяжеловес Роман Ким (до 120 кг), который стартовал с 1/8 финала, где сразился с казахстанцем Алибеком Сарсеналиевым. Кыргызстанец одержал победу с внушительным счетом 7:1. Следующую встречу он завершил досрочно, победой над хозяином ковра Конста Маенпаяе из Финляндии. Чтобы набрать нужные количество баллов ему хватило 4 минуты.
Полуфинальная встреча длилась еще короче, кыргызстанец за одну минуту 51 секунду нанес поражение польскому борцу Патрику Жану Камински.
Но в финальном противостоянии не смог сломить сопротивление борца из Грузии Зваиди Патаридзе, который одержал верх со счетом 6:2, и кыргызстанец стал вторым.
Напомним, днем ранее еще одно серебро завоевал борец Акжол Махмудов в весовой категории до 74 кг. Также в чемпионате по вольной борьбе Акбар Кенжебек уулу завоевал бронзу, а по женской борьбе у кыргызстанцев две медали - третье место заняла Мээрим Джуманазарова и золото завоевала Айпери Медет кызы. Тем самым она принесла первую медаль высшей пробы чемпионата мира в истории женской борьбы Кыргызстана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум