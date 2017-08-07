107 тысяч подписей собрано для регистрации кандидатуры Бабанова

7 августа 2017, 11:27 Комментарии

Сегодня, 7 августа, Омурбек Бабанов сдал подписные листы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.

Члены штаба партии передали в ЦИК 18 коробок с подписными листами и всех регионов страны. По словам руководителя инициативной группы Мирлана Жээнчороева, собрано около 107 тысяч подписей в поддержку кандидатуры Бабанова. В процентном соотношении результаты со всех регионов были практически равны.

Теперь Центризбирком не позднее, чем за 10 дней должен обработать листы.

Напомним, до 10 сентября ЦИК должна зарегистрировать кандидатов в президенты. Выборы состоятся 15 октября.