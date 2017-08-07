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Омурбек Бабанов сдал подписные листы в ЦИК: политика поддержали 107 тыс. человекОмурбек Бабанов сдал подписные листы в ЦИК: политика поддержали 107 тыс. человекБорцы Кыргызстана завоевали еще два серебра на молодежном чемпионате мираБорцы Кыргызстана завоевали еще два серебра на молодежном чемпионате мира

107 тысяч подписей собрано для регистрации кандидатуры Бабанова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364417_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441465-ru.html

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7 августа 2017, 11:27       Комментарии

Сегодня, 7 августа, Омурбек Бабанов сдал подписные листы для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.
Члены штаба партии передали в ЦИК 18 коробок с подписными листами и всех регионов страны. По словам руководителя инициативной группы Мирлана Жээнчороева, собрано около 107 тысяч подписей в поддержку кандидатуры Бабанова. В процентном соотношении результаты со всех регионов были практически равны.
Теперь Центризбирком не позднее, чем за 10 дней должен обработать листы.
Напомним, до 10 сентября ЦИК должна зарегистрировать кандидатов в президенты. Выборы состоятся 15 октября.

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