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Китайский товар необходимо оформлять по правилам ЕАЭС, иначе - контрабанда

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364419_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441464-ru.html

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Гражданин Таджикистана пытался ввезти в Кыргызстан контрабанду сухофруктов на четверть миллиона сомов

7 августа 2017, 11:33       Комментарии

Пресечен очередной контрабандный груз на юге страны, сообщили в пресс-службе ГТС КР.
В районе аэропорта г. Баткен на объездной автодороге Баткен - Ош сотрудниками таможни было проверено автотранспортное средство марки "Рено" с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца У.Ч.Ж.
При осмотре грузового отсека был обнаружен линолеум для покрытия пола в количестве 150 рулонов, производства КНР, без каких-либо документов, оформленных в таможенном отношении.
В связи с этим данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товара составила 660 тысяч сомов.

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