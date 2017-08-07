В Бишкеке прошел масштабный фестиваль культур GlobalVillage (фото)

7 августа 2017, 10:46 Комментарии

Мэрия города Бишкек совместно с молодежной организацией AIESEC в Кыргызстане у памятника Курманжан датки провели масштабный фестиваль культур GlobalVillage 2017.

Цель мероприятия – познакомить жителей столицы с культурой, традициями разных стран, что поможет расширить кругозор, развить взаимоотношение и толерантность между народами.

"Посетители смогли насладиться выступлениями разных культур, певцов, танцев, а также поучаствовать в конкурсах с ценными призами. Горожанам и гостям столицы выпала прекрасная возможность узнать много интересного о культуре разных народов и просто хорошо провести выходные!" – говорится в сообщении.

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