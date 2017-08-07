Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Борцы Кыргызстана завоевали еще два серебра на молодежном чемпионате мираБорцы Кыргызстана завоевали еще два серебра на молодежном чемпионате мираВыпускница бишкекской школы стала вице-мисс мирового конкурса красотыВыпускница бишкекской школы стала вице-мисс мирового конкурса красоты

НАН КР: У Института леса хотят отобрать лабораторию дендропарка на Иссык-Куле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/nan-kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441460-ru.html

Похожие новости

НАН КР выступает против самовольного захвата лаборатории дендропарка

На Иссык-Куле произошло ДТП, один человек погиб, двое пострадали

ДТП на Иссык-Куле: погиб водитель

Неожиданно. После аварии на Иссык-Куле в трех машинах никого не оказалось

Машина слетела с трассы на Иссык-Куле, погиб водитель

7 августа 2017, 11:21       Комментарии

9 августа в Верховном суде состоится судебное слушание, инициированное А. Турсунбаевой, претендующей на приватизацию одного из кабинетов лаборатории дендропарка в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба Национальной академии наук.
По данным ведомства, это помещение находится на балансе Института леса им. П.А.Гана НАН КР и предназначено для проведения научно-исследовательской работы на территории дендрологического парка.
"Известно, что гражданка Турсунбаева самовольно проникла и фактически проживает в данном помещении с 2013 года. Ранее, в 2016 году вынесено два судебных решения, в которых истице отказано в получении права собственности на данный кабинет (именуемый ею как "квартира"), поскольку суду не предоставлены документы, подтверждающие такое право, а также право находиться в данном помещении. К слову, А. Турсунбаева работала в доме отдыха "Академия наук" в летнее время в 2012 и 2013 годах, но и это не дает права получить жилье, ведь сезонным сотрудникам дома отдыха предоставляются помещения на территории пансионата, и только на временной основе (в летние месяцы)", – говорится в сообщении.
Помещение, явившееся предметом спора, не имеет статус жилого (это лаборатория) и, находясь на балансе Национальной академии наук КР, является госсобственностью, которую НАНк не вправе отчуждать, согласно законодательству. Также данное помещение не должно предоставляться в качестве жилья в принципе, поскольку не является жилым. В отношении гр. Турсунбаевой в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 350 УК КР (подделка документов) и ст. 166 УК КР (мошенничество). 

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум