НАН КР: У Института леса хотят отобрать лабораторию дендропарка на Иссык-Куле

7 августа 2017, 11:21 Комментарии

9 августа в Верховном суде состоится судебное слушание, инициированное А. Турсунбаевой, претендующей на приватизацию одного из кабинетов лаборатории дендропарка в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

По данным ведомства, это помещение находится на балансе Института леса им. П.А.Гана НАН КР и предназначено для проведения научно-исследовательской работы на территории дендрологического парка.

"Известно, что гражданка Турсунбаева самовольно проникла и фактически проживает в данном помещении с 2013 года. Ранее, в 2016 году вынесено два судебных решения, в которых истице отказано в получении права собственности на данный кабинет (именуемый ею как "квартира"), поскольку суду не предоставлены документы, подтверждающие такое право, а также право находиться в данном помещении. К слову, А. Турсунбаева работала в доме отдыха "Академия наук" в летнее время в 2012 и 2013 годах, но и это не дает права получить жилье, ведь сезонным сотрудникам дома отдыха предоставляются помещения на территории пансионата, и только на временной основе (в летние месяцы)", – говорится в сообщении.

Помещение, явившееся предметом спора, не имеет статус жилого (это лаборатория) и, находясь на балансе Национальной академии наук КР, является госсобственностью, которую НАНк не вправе отчуждать, согласно законодательству. Также данное помещение не должно предоставляться в качестве жилья в принципе, поскольку не является жилым. В отношении гр. Турсунбаевой в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 350 УК КР (подделка документов) и ст. 166 УК КР (мошенничество).