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Сработало! Мэрия заставила ремонтников заново положить асфальт в столичном микрорайоне

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/srabot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441459-ru.html

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Жители столичного микрорайона жалуются на низкое качество работ, проведенных «Бишкекасфальтсервисом»

7 августа 2017, 11:07       Комментарии

Мэрия столицы заставила ремонтников переложить асфальт в бишкекском микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Напомним, жители столичного микрорайона сообщили редакции K-News о низком качестве проведенных "Бишкекасфальтсервисом" работ. В частности, нарекания вызвали результаты реконструкции тротуаров и арычной системы в микрорайоне №6.
По данным пресс-службы муниципалитета, вышеуказанный участок ремонтирует подрядная фирма ОсОО "Империа групп".
"Учитывая жалобы местных жителей 2 августа руководство МП "Бишкекасфальтсервис" совместно с соответствующими городскими службами комиссионно проверили качество уложенной частной компанией асфальт тротуара. По итогам работы комиссии выдано предписание ОсОО "Империа групп" в течение 10 дней заново проложить асфальт тротуара за счет подрядной организации", – говорится в сообщении.
МП "Бишкекасфальтсервис" полностью сняло асфальт, уложенный с многочисленными нарушениями. В настоящее время подрядная организация заново проводит работы по асфальтобетонному покрытию тротуара.

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