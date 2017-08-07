Сработало! Мэрия заставила ремонтников заново положить асфальт в столичном микрорайоне

7 августа 2017, 11:07 Комментарии

Мэрия столицы заставила ремонтников переложить асфальт в бишкекском микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, жители столичного микрорайона сообщили редакции K-News о низком качестве проведенных "Бишкекасфальтсервисом" работ. В частности, нарекания вызвали результаты реконструкции тротуаров и арычной системы в микрорайоне №6.

По данным пресс-службы муниципалитета, вышеуказанный участок ремонтирует подрядная фирма ОсОО "Империа групп".

"Учитывая жалобы местных жителей 2 августа руководство МП "Бишкекасфальтсервис" совместно с соответствующими городскими службами комиссионно проверили качество уложенной частной компанией асфальт тротуара. По итогам работы комиссии выдано предписание ОсОО "Империа групп" в течение 10 дней заново проложить асфальт тротуара за счет подрядной организации", – говорится в сообщении.

МП "Бишкекасфальтсервис" полностью сняло асфальт, уложенный с многочисленными нарушениями. В настоящее время подрядная организация заново проводит работы по асфальтобетонному покрытию тротуара.