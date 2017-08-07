Омурбек Бабанов сдал подписные листы в ЦИК: политика поддержали 107 тыс. человек

7 августа 2017, 11:32 Комментарии

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили подписи в поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

В ЦИКе должны в течение 10 дней проверить подлинность представленных подписей.

Всего в поддержку Омурбека Бабанова поступило 107 тыс. подписей. Инициативная группа принесла в Центризбирком 18 коробок с подписными листами.

Напомним, крайний срок сдачи, определенный Центризбиркомом, — 25 августа 2017 года.

Выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.

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