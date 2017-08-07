С.Жээнбеков: Рост в экономике позволяет уделять больше внимания социальной сфере

7 августа 2017, 10:20 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. По сравнению с прошлыми годами, социально-экономические показатели в стране изменились в лучшую сторону, что позволило больше внимания уделять социальной сфере и инфраструктурным проектам. Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков во время церемонии закладки капсулы средних общеобразовательных школ в селах Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района Ошской области. Каждая из этих школ рассчитана на 150 ученических мест.

Глава правительства отметил, что в 2017 году из бюджета по статье "капитальные вложения" выделено 5,9 млрд. сомов на строительство социальных объектов, значительная часть из которых направлена на ремонт и строительство школ.

"Уверен, что в этих школах будет воспитываться молодое поколение граждан республики, которое будет работать и трудиться во благо своего народа и государства", — сказал премьер-министр.

Особое внимание Сооронбай Жээнбеков обратил на необходимость соблюдения строительных норм и правил при строительстве и использовании строительных материалов отечественного производства, отвечающих всем требованиям.