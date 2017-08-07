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С.Жээнбеков: Рост в экономике позволяет уделять больше внимания социальной сфере

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441457-ru.html

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7 августа 2017, 10:20       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. По сравнению с прошлыми годами, социально-экономические показатели в стране изменились в лучшую сторону, что позволило больше внимания уделять социальной сфере и инфраструктурным проектам. Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков во время церемонии закладки капсулы средних общеобразовательных школ в селах Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района Ошской области. Каждая из этих школ рассчитана на 150 ученических мест.
Глава правительства отметил, что в 2017 году из бюджета по статье "капитальные вложения" выделено 5,9 млрд. сомов на строительство социальных объектов, значительная часть из которых направлена на ремонт и строительство школ.
"Уверен, что в этих школах будет воспитываться молодое поколение граждан республики, которое будет работать и трудиться во благо своего народа и государства", — сказал премьер-министр.
Особое внимание Сооронбай Жээнбеков обратил на необходимость соблюдения строительных норм и правил при строительстве и использовании строительных материалов отечественного производства, отвечающих всем требованиям.

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