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Воровка в хиджабе украла планшет из магазина, спрятав его под одежду

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364412_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441455-ru.html

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7 августа 2017, 10:54       Комментарии

Пользователь социальной сети "Фейсбук" Суйумкан Абдимиталиповна опубликовала на своей странице информацию о том, что в одном из магазинов столицы произошла кража планшета. Как отмечает Суйумкан, ограбление произошло перед его закрытием.
Две девушки, одетые в исламскую одежду, зашли якобы посмотреть на товар. Пробежавшись взглядом по магазину, одна из "покупательниц" выбрав то, что пришлось ей по душе, зашла в подсобное помещение. Там она и спрятала украденный товар к себе под одежду.
"Смотрите, что делают, вчера в нашем магазине покрытые девочки своровали наш планшет. Как раз перед закрытием. Мы в шоке", - говорится в описании видео.

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