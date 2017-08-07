Воровка в хиджабе украла планшет из магазина, спрятав его под одежду

7 августа 2017, 10:54 Комментарии

Пользователь социальной сети "Фейсбук" Суйумкан Абдимиталиповна опубликовала на своей странице информацию о том, что в одном из магазинов столицы произошла кража планшета. Как отмечает Суйумкан, ограбление произошло перед его закрытием.

Две девушки, одетые в исламскую одежду, зашли якобы посмотреть на товар. Пробежавшись взглядом по магазину, одна из "покупательниц" выбрав то, что пришлось ей по душе, зашла в подсобное помещение. Там она и спрятала украденный товар к себе под одежду.

"Смотрите, что делают, вчера в нашем магазине покрытые девочки своровали наш планшет. Как раз перед закрытием. Мы в шоке", - говорится в описании видео.