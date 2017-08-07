10.59: я узнала на личном опыте, чем отличаются врачи в Турции от наших

7 августа 2017, 10:59 Комментарии

Я всегда в глубине души знала, что здоровый образ жизни до добра не доведет. Накладывая в столовой турецкого отеля в тарелку тщедушную тушку рыбы на пару, я грустно-прегрустно поглядывала в сторону дымящихся стейков, словно предчувствуя неладное.

Чутье не обмануло: во время трапезы мне в горло вонзилась тонкая рыбья кость с тремя острыми отростками. Прискакав галопом в номер, я вооружилась пинцетом, зеркалом и отчаянием, чтобы вытащить из себя злосчастные останки представителя семейства хордовых. Промучившись час, мы с мужем решили обратиться за помощью к доктору.

В самом отеле удалось разыскать только медсестру, которая отказалась что-либо делать с моим горлом, сославшись на отсутствие нужного образования. Она всего лишь медсестра, а не дипломированный костивгорлевед.

Отельный доктор важно сообщил, что у него нет оборудования для такой процедуры (Какого оборудования? Операционной? Ретрактора? Ранорасширителя универсального с набором многозубчатых и плоских губок?). Единственное, чем она могла нам помочь, так это вызвать "скорую". Мы отказались.

Гид посоветовал обратиться в клинику, которая специализируется на туристах из СНГ. За нами приехал автомобиль, и мы с мужем и костью отправились к докторам. Клиника представляла из себя небольшой домик.

Я улеглась на кушетку, и трое врачей стали заглядывать мне в рот, освещая полость фонариками "яблочных" телефонов. Наконец злополучная кость была найдена. Но эскулапы с удивлением обнаружили, что если елозить по недрам горла Homo Sapiens длинными пинцетами, то у них (у Homo Sapiens) срабатывает рвотный рефлекс.

Врач с важным видом сообщил, что они бессильны и нам лучше обратиться в больницу. Возможно, понадобится операция. Денег он с нас не взял - золотой человек! Лиловые от шока, мы с мужем поехали в крупную клинику Кемера. Она действительно была большой, более трех этажей, нарядной и презентабельной.

Сотрудница клиники на чистейшем русском поинтересовалась, есть ли у нас страховка, готовы ли мы оплатить услуги доктора наличными и что, собственно, со мной произошло. Да-да, вопросы шли именно в таком порядке.

Меня принял молодой доктор в кабинете, как из американских сериалов. Я была уверена: тут-то мне точно помогут! Однако медик деревянной палочкой раз десять потыкал мне в горло и заявил, что кости уже нет, что это болит ранка и он готов выписать мне ополаскивания.

Между тем я готова была отдать руку на отсечение, что все три мерзопакостных конца косточки по-прежнему впиваются в мою многострадальную плоть! Каждый стоял на своем. В конце концов я решительно встала с кушетки и направилась к выходу из кабинета: не хотите меня лечить, не надо. Прием длился минут пять.

Ко мне подошла девушка:

- За врачебную консультацию вы должны заплатить 100 долларов...

- А, это у нас была врачебная консультация?! Да неужели!

- Да. Но вы можете обратиться в клинику нашей сети в Анталии, там работает ЛОР.

- Стоп, а это кто был?

- Терапевт.

- Знаете, что?! Если в этой вашей клинике в Анталье работают такие же внимательные и отзывчивые доктора, как здесь, то обязательно дайте нам адрес, чтобы мы никогда в жизни туда не забрели!

На последних словах муж уже аккуратненько оттаскивал меня прочь. Деньги мы им все же отдали, но я видела в глазах той женщины стыд. Да-да, это был именно стыд...

Берегите наших врачей! Конечно, у них нет современного оборудования, многих лекарств, благожелательно-фальшивых улыбок. Но у нас, на секундочку, рыбную кость вытаскивают за 700 сомов минут за пять.

Ах да, как я избавилась от своей напасти? Начиталась интернет-советов и, согласно старому дедовскому способу, стала глотать корки черствого хлеба. Помогло.

А теперь к новостям.

В минувшую пятницу был подписан новый закон о лекарственных средствах. Мы собрали в один материал все, что нужно знать о нововведении.

Предполагаемый зачинщик той самой драки на иссык-кульском берегу подался в бега. По данным милиционеров, местоположение 21-летнего жителя села Кара-Ой уже установлено.

Насколько защищенными себя чувствуют кыргызстанцы, выяснила исследовательская компания Gallup International. Специалисты проанализировали мнение граждан 135 стран.

Педиатры бишкекской "скорой" теперь щеголяют в новой красивой форме с маленькими совами. Это сделано для того, чтобы дети не плакали при виде врачей.

16 спортсменов отечественной сборной завоевали 22 медали на чемпионате Азии по таэквондо ITF. 10 из них - золотые.

Кстати, на этих кадрах видно, как наша Айпери Медет кызы в финале чемпионата мира по женской борьбе среди юниоров побеждает соперницу из Японии.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 69,4 сома, а покупают по 69,1. Рубль стоит сом и 15 тыйынов. Тенге - 20 тыйынов.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома. Девяносто второй оценили в 38,6 сома. "Дизель" продают по 36,6.

Про погоду: сегодня воздух прогреется до 37 градусов тепла. Завтра и послезавтра будет не лучше.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

С уважением Асель Минбаева.

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