Художники проекта "Я люблю Бишкек" презентуют второю стену граффити

7 августа 2017, 10:25 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В среду, 9 августа, в Бишкеке состоится презентация второй стены граффити, созданной арт-группой BASICOLORS в рамках проекта "Я люблю Бишкек". Об этом агентству "Кабар" сообщил координатор данного проекта Виктор Цой.

"Первая стена граффити была презентована в прошлом месяце, 25 июля, на стене дома по улице Худайбергенова, 94 а. Второй проект был реализован по просьбе жителей дома по адресу улица Кольбаева, 16, где художники изобразили яркий подводный мир", - рассказал он.

Он также отметил, что проект был подготовлен и реализован за две недели командой из шести художников граффити. Реализация проекта проходила при активной поддержке жителей дома, которые участвовали не только в разработке концепции граффити, но также помогали в подготовке поверхности для рисунка, уборке территории после проведения проекта, и даже организовали питание для художников.

Официальная презентация второго проекта с участием художников, представителей мэрии города Бишкек, Агентства по развитию города, Фонда "Сорос-Кыргызстан" и жителей проектного дома состоится в среду в 10:00 утра по адресу улица Кольбаева, 16 (дом расположен напротив школы- интерната для глухих детей).