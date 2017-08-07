Борцы Шаршенбеков и Ким стали серебряными призерами на ЧМ в Тампере

7 августа 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 7 августа/ Кабар/. Кыргызские борцы греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков и Роман Ким стали серебряными призерами чемпионата мира. Турнир проходил в городе Тампере (Финляндия), сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Шаршенбеков (до 55 кг) в финале уступил борцу из Турции Керему Камалью 12:3. Соперник кыргызстанца был активнее и сумел добиться досрочной победы.

Роман Ким (до 120 кг) в финальной схватке проиграл грузинскому борцу Зваиди Патаридзе со счетом 2:7.

Ранее Акжол Махмудов (до 74 кг) в финальной схватке уступил со счётом 11-16 представителю США Камаль Амир бею (Kamal Ameer Bey).

Напомним, Айпери Медет кызы (до 72 кг) завоевала золотую медаль на этом чемпионате мира. Мээрим Жуманазарова (до 67 кг) завоевала "бронзу", а Акбар Кенжебек уулу (до 50 кг) занял третье место среди борцов вольного стиля.