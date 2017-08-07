В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 году

7 августа 2017, 10:33 Комментарии

В Октябрьском районе столицы состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв восстания кыргызского народа в 1916 году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата муниципальной администрации Октябрьского района Абдес Анарбеков, президент ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" Олег Попиков, представители общественного объединения "Кыргыз эл" и жители города Бишкек.

Согласно постановлению Жогорку Кенеша от 18 апреля 2008 года, первая пятница августа является Днем памяти жертв восстания кыргызского народа 1916 года.