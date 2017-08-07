Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

50% штрафов на административные правонарушения, зафиксированные фото- и видеосистемами, будут направляться в органы МСУ, 10% - в МВД50% штрафов на административные правонарушения, зафиксированные фото- и видеосистемами, будут направляться в органы МСУ, 10% - в МВДОдин погибший и 13 пострадавших — ДТП близ БишкекаОдин погибший и 13 пострадавших — ДТП близ Бишкека

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 году

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441449-ru.html

Похожие новости

Один погибший и 13 пострадавших — ДТП близ Бишкека

Художники проекта "Я люблю Бишкек" презентуют второю стену граффити

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 году

В центре Бишкека на "зебре" сбили женщину

В Бишкеке таксист украл девушку. Камеры видеонаблюдения засняли похищение

7 августа 2017, 10:33       Комментарии

В Октябрьском районе столицы состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв восстания кыргызского народа в 1916 году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В мероприятии приняли участие руководитель аппарата муниципальной администрации Октябрьского района Абдес Анарбеков, президент ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" Олег Попиков, представители общественного объединения "Кыргыз эл" и жители города Бишкек.
Согласно постановлению Жогорку Кенеша от 18 апреля 2008 года, первая пятница августа является Днем памяти жертв восстания кыргызского народа 1916 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум