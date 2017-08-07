50% штрафов на административные правонарушения, зафиксированные фото- и видеосистемами, будут направляться в органы МСУ, 10% - в МВД

7 августа 2017, 10:37 Комментарии

Правительство утвердило порядок формирования и использования сумм административных штрафов, взысканных за совершение правонарушений, зафиксированных системами фото- и видеофиксации. Как сообщается в постановлении, системы приобретаются и устанавливаются за счет средств местного либо республиканского бюджета в соответствии с минимальными техническими требованиями, установленными Министерством внутренних дел.

Органы местного самоуправления устанавливают системы фото- и видеофиксации на своей административной территории, подключают к информационной системе МВД и обеспечивают их функционирование.

Учет поступления денежных средств от уплаты административных штрафов ведется в автоматическом режиме с использованием информационной системы МВД. Сверка по указанным средствам производится ежемесячно между Центральным казначейством Министерства финансов и МВД.

Органы МСУ обеспечиваются доступом в режиме реального времени к информации о взысканных административных штрафах через информационную систему МВД.

Суммы административных штрафов, взысканные за совершение административных правонарушений, выявленных с применением систем фиксации, зачисляются в доход республиканского бюджета и направляются:

- 50% от фактически поступивших сумм - в местный бюджет органа МСУ, за счет которого была приобретена система фиксации, в виде целевых трансфертов;

- 10% - на финансирование МВД.

Суммы штрафов, взысканных за совершение административных правонарушений, выявленных с применением систем фото- и видеофиксации, не вошедшие при внесении изменений в закон о республиканском бюджете на соответствующий год, зачисляются в республиканский бюджет и не подлежат перераспределению.

Штрафы, взысканные за совершение административных правонарушений, выявленных с применением фиксации, используются органами МСУ в рамках создания условий для поддержания функционирования систем фото- и видеофиксации и их развития, в том числе на:

1) приобретение услуг технического обслуживания;

2) приобретение систем фото- и видеофиксации;

3) приобретение услуг связи;

4) расходы на текущий ремонт;

5) аренду имущества;

6) приобретение транспортных услуг;

7) приобретение прочих товаров и услуг;

8) приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей;

9) оплату на коммунальные услуги;

10) расходы на сооружения;

11) расходы на содержание машин и оборудования.

Органы МСУ используют средства для благоустройства дорожной инфраструктуры на своей административной территории.

МВД использует средства в рамках создания условий для поддержания функционирования систем фото- и видеофиксации и их развития, в том числе на:

1) приобретение услуг связи;

2) расходы на текущий ремонт техники, используемой сотрудниками органов внутренних дел;

3) приобретение предметов, материалов и услуг для текущих хозяйственных целей;

4) расходы на содержание машин и оборудования.