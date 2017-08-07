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50% штрафов на административные правонарушения, зафиксированные фото- и видеосистемами, будут направляться в органы МСУ, 10% - в МВД

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441448-ru.html

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7 августа 2017, 10:37       Комментарии

Правительство утвердило порядок формирования и использования сумм административных штрафов, взысканных за совершение правонарушений, зафиксированных системами фото- и видеофиксации. Как сообщается в постановлении, системы приобретаются и устанавливаются за счет средств местного либо республиканского бюджета в соответствии с минимальными техническими требованиями, установленными Министерством внутренних дел.
Органы местного самоуправления устанавливают системы фото- и видеофиксации на своей административной территории, подключают к информационной системе МВД и обеспечивают их функционирование.
Учет поступления денежных средств от уплаты административных штрафов ведется в автоматическом режиме с использованием информационной системы МВД. Сверка по указанным средствам производится ежемесячно между Центральным казначейством Министерства финансов и МВД.
Органы МСУ обеспечиваются доступом в режиме реального времени к информации о взысканных административных штрафах через информационную систему МВД.
Суммы административных штрафов, взысканные за совершение административных правонарушений, выявленных с применением систем фиксации, зачисляются в доход республиканского бюджета и направляются:
- 50% от фактически поступивших сумм - в местный бюджет органа МСУ, за счет которого была приобретена система фиксации, в виде целевых трансфертов;
- 10% - на финансирование МВД.
Суммы штрафов, взысканных за совершение административных правонарушений, выявленных с применением систем фото- и видеофиксации, не вошедшие при внесении изменений в закон о республиканском бюджете на соответствующий год, зачисляются в республиканский бюджет и не подлежат перераспределению.
Штрафы, взысканные за совершение административных правонарушений, выявленных с применением фиксации, используются органами МСУ в рамках создания условий для поддержания функционирования систем фото- и видеофиксации и их развития, в том числе на:
1) приобретение услуг технического обслуживания;
2) приобретение систем фото- и видеофиксации;
3) приобретение услуг связи;
4) расходы на текущий ремонт;
5) аренду имущества;
6) приобретение транспортных услуг;
7) приобретение прочих товаров и услуг;
8) приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей;
9) оплату на коммунальные услуги;
10) расходы на сооружения;
11) расходы на содержание машин и оборудования.
Органы МСУ используют средства для благоустройства дорожной инфраструктуры на своей административной территории.
МВД использует средства в рамках создания условий для поддержания функционирования систем фото- и видеофиксации и их развития, в том числе на:
1) приобретение услуг связи;
2) расходы на текущий ремонт техники, используемой сотрудниками органов внутренних дел;
3) приобретение предметов, материалов и услуг для текущих хозяйственных целей;
4) расходы на содержание машин и оборудования.

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