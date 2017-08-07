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Декларация—2016: Доходы замглавы ГКНБ в 14 раз больше доходов главы комитета А.Сегизбаева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441447-ru.html

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7 августа 2017, 10:24       Комментарии

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Сегизбаев Абдиль Кенешевич в 2016 году заработал 327 тыс. 372 сома по основному месту работы. Об этом говорится в сводных сведениях о доходах, расходах и имуществе за 2016 год, размещенных на сайте ГКС.
Он указал, что владеет земельным участком сельскохозяйственного назначения площадью 1,46 га и домом площадью 140 кв.м. Его близкие родственники заработали за год 418 тыс. 92 сома (доходы по основному месту работы) и владеют трактором.
Первый заместитель председателя-директор Антикоррупционной службы Чоткораев Дуйшенбек Озонович за год заработал 888 тыс. 54 сома (доходы по основному месту работы) и 690 тыс. сомов от продажи земельного участка.
В его собственности находится квартира площадью 80 кв.м и земельный участок площадью 500 кв.м. Его близкие родственники заработали 459 тыс. 588 сомов по основному месту работы, а также владеют автомобилем "Лексус GX-460".
Заместитель председателя-глава Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности Суюмбаев Болотбек Турарович за 2016 год заработал 368 тыс. 516 сомов по основному месту работы. У него нет недвижимого и движимого имущества.
Данные о доходах его близких родственников не указаны, но они владеют квартирой площадью 135 кв.м и автомобилем "Лексус RX-350".
Заместитель председателя-начальник 9 Службы ГКНБ Мусакеев Дамир Сагындыкович за 2016 год заработал 461 тыс. 397 сомов. Других задекларированных данных нет.
Заместитель председателя ГКНБ Мамасадыков Рустам Алайбекович за 2016 год заработал 884 тыс. 475 сомов по основному месту работы, получил 700 тыс. сомов от реализации скота и 3,2 млн сомов от продажи квартиры.
Его близкие родственники заработали 134 тыс. сомов на основном месте работы и получили 700 тыс. сомов в качестве арендной платы. Они также являются владельцами квартиры (93 кв.м), дома (151 кв.м), дачного дома (30 кв.м) и еще 4 квартирами (72 кв.м, 72 кв.м, 75 кв.м и 30 кв.м).

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