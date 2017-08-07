Израиль выгоняет телеканал "Аль-Джазира"

7 августа 2017, 10:15 Комментарии

Израиль заявил о своем намерении закрыть представительство "Аль-Джазиры" в Иерусалиме и отозвать аккредитацию её журналистов – власти еврейского государство обвиняют катарский телеканал в необъективном освещении в целом и последних событий вокруг Храмовой горы в частности, передает Евроньюс.

Министр связи Израиля Аюб Кара сообщил, что операторы кабельного телевидения его страны согласились исключить "Аль-Джазиру" из своих пакетов, но для закрытия иерусалимского бюро телеканала потребуется внести изменения в законодательство.

"В последнее время почти все страны нашего региона, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Египет, признали, что "Аль-Джазира" поддерживает терроризм, поддерживает религиозный экстремизм в государствах Персидского залива, – сказал Аюб Кара. – Мы намерены провести с этими странами саммит для заключения региональных, политических, экономических и даже оборонных соглашений".

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил журналистов "Аль-Джазиры" в "подстрекательстве, обострившем кризисную ситуацию вокруг Храмовой горы".

"Аль-Джазира" обвинения отвергает и говорит, что освещает события непредвзято и независимо. Катарский телеканал заявил, что намерен оспаривать действия Израиля в суде. , отметив, что

Офисы "Аль-Джазиры" уже закрыты в Иордании и Саудовской Аравии , а в Египте перекрыт доступ к сайту катарского канала. Недавно несколько арабских стран обвинили Катар в поддержке терроризма и ввели санкции против Дохи.