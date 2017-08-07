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Карла Дель Понте выходит из состава комиссии ООН по Сирии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364400_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441443-ru.html

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7 августа 2017, 10:26       Комментарии

Бывший генеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте выходит из состава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии. Об этом, как пишет DW, она сообщила в опубликованном в воскресенье, 6 августа, интервью швейцарскому журналу Blick.
По словам экс-прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, причина подобного решения - разочарование в деятельности органа, работа которого так и не ознаменовалась какими бы то ни было существенными успехами. "На протяжении всех этих пяти лет мы постоянно заходили в тупик", - посетовала дель Понте. "Я сдаюсь. Страны - члены Совбеза (ООН. - Ред.) не хотят справедливости", - пояснила она, добавив, что в последний раз посетит заседание в сентябре.
"Я уже написала заявление об уходе и обнародую его в ближайшие дни. Я больше не могу быть частью этой комиссии, которая просто-напросто бездействует", - указала экс-генпрокурор.
Говоря о судьбе Сирии, дель Понте назвала ее страной без будущего. По ее словам, нет ни одного участника конфликта, которого можно было бы оправдать: "Правительство президента Асада совершает ужасные преступления против человечности и применяет химическое оружие. Оппозиция же теперь состоит исключительно из экстремистов и террористов".
В 1994 году дель Понте была назначена на должность генерального прокурора Швейцарии. В рамках расследований на территории этой страны и в России она изучала обвинения в коррупции в отношении ближайшего окружения первого президента РФ Бориса Ельцина, а позднее занималась привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях в бывшей Югославии. В состав комиссии по расследованию событий в Сирии она вошла в 2012 году.

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