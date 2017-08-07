Один погибший и 13 пострадавших — ДТП близ Бишкека

7 августа 2017, 10:32 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В селе Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области столкнулись автомобиль BMW 5 и микроавтобус, водитель иномарки погиб, сообщил читатель на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

В УПМ ГУВД Чуйской области подтвердили факт ДТП.

"Оно произошло в воскресенье в 19.00. Водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с бусом № 378. Водитель BMW скончался на месте. В микроавтобусе пострадали 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних", - рассказали в управлении.

Назначены необходимые экспертизы.

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