Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 годуВ Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 годуНа Иссык-Куле произошло ДТП, один человек погиб, двое пострадалиНа Иссык-Куле произошло ДТП, один человек погиб, двое пострадали

Один погибший и 13 пострадавших — ДТП близ Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441441-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 году

Художники проекта "Я люблю Бишкек" презентуют второю стену граффити

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 году

В центре Бишкека на "зебре" сбили женщину

В Бишкеке таксист украл девушку. Камеры видеонаблюдения засняли похищение

7 августа 2017, 10:32       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В селе Кара-Жыгач Аламудунского района Чуйской области столкнулись автомобиль BMW 5 и микроавтобус, водитель иномарки погиб, сообщил читатель на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
В УПМ ГУВД Чуйской области подтвердили факт ДТП.
"Оно произошло в воскресенье в 19.00. Водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с бусом № 378. Водитель BMW скончался на месте. В микроавтобусе пострадали 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних", - рассказали в управлении.
Назначены необходимые экспертизы.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp или Telegram по номеру +996 706 566 544. window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум