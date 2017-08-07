Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Торобаев создали новую партию

7 августа 2017, 10:41 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Лидеры трех политических партий -"Ата-Журт-Мекенчил", "Бутун Кыргызстан" и "Онугуу - Прогресс" - подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и о поддержке единого кандидата в президенты, сообщили в секретариате партии "Онугуу - Прогресс".

Таким образом, объединяются четыре претендента на пост президента - Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев. Подписано соглашение, в котором говорится, что они решили объединить усилия, принимая во внимание политическую ситуацию в стране, для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов.

Под меморандумом об объединении подписались глава партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, сопредседатели "Ата-Журт-Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев и председатель "Онугуу - Прогресса" Бакыт Торобаев.

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