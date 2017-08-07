Велосипедист совершит путешествие вокруг Кыргызстана за 25 дней (карта)

7 августа 2017, 9:54 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Велосипедист из Кыргызстана Влад Подофедов совершит путешествие вокруг страны примерно за 25 дней по горным недоступным дорогам. Об этом агентству "Кабар" рассказал он сам.

По его словам, в путешествие он намерен отправиться 15 августа. По предварительному плану маршрут будет проложен по следующему пути: Бишкек – Кара-Балта – Тео-Ашуу – Суусамыр – Талас – Кировское водохранилище – Чаткал – Ала-Бука – озеро Сары-Челек – Джалал-Абад – Арсланбоб – Казарман – перевал Молдо-Ашуу – озеро Сон-Куль – перевал 33 попугая – Нарын – Эки-Нарын – Джилуу-Суу – перевал Тон – Южный Берег Иссык-Куля – Бишкек.

"Я люблю путешествовать, и мне интересно посмотреть на Кыргызстан, поездить по горным и недоступным дорогам. Поэтому во многом маршрут проложен через Чаткальский район и Таласскую область, так как данные территории являются наименее туристическими регионами страны", - поделился Подофедов.

Он также добавил, что будет рад, если найдутся товарищи, готовые разделить вместе с ним предстоящую дорогу.