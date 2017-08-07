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Глава МИД КР обсудил со своими коллегами из Казахстана и Туркменистана вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441435-ru.html

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МИД: С новым президентом Ирана двустороннее сотрудничество остается в силе

7 августа 2017, 9:54       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 5 августа в Тегеране (Иран) провел встречи со своими коллегами из Казахстана Кайратом Абдрахмановым и Туркменистана Рашидом Мередовым.
Отметим, что кыргызская делегация во главе с Абдылдаевым приняла участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.
В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Казахстана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
Как отмечается, Абдылдаев и Мередов во время двусторонней встречи обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-туркменских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе планируемые визиты и мероприятие на высшем и высоком уровнях.

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