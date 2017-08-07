В Сосновке уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли

7 августа 2017, 10:13 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. В селе Сосновка 4 августа сотрудники ОВД Жайылского района совместно с представителями айыл-окмоту и народными дружинниками уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По их информации, конопля была выкошена с применением техники, а также при помощи ручной рабочей силы в рамках рейда "Кара-Курай".

Кроме этого, как сообщается, участковые уполномоченные проводят в селах подворный обход и разъяснительные работы о необходимости уничтожения дикорастущей конопли, произрастающей на земельных участках и во дворах жилых домов.

Подобные рейдовые мероприятия проводится на всей территории Чуйской области.