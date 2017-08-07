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В Сосновке уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sosnovk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441434-ru.html

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В Оше сожгли более 10 тонн дикорастущей конопли

7 августа 2017, 10:13       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. В селе Сосновка 4 августа сотрудники ОВД Жайылского района совместно с представителями айыл-окмоту и народными дружинниками уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
По их информации, конопля была выкошена с применением техники, а также при помощи ручной рабочей силы в рамках рейда "Кара-Курай".
Кроме этого, как сообщается, участковые уполномоченные проводят в селах подворный обход и разъяснительные работы о необходимости уничтожения дикорастущей конопли, произрастающей на земельных участках и во дворах жилых домов.
Подобные рейдовые мероприятия проводится на всей территории Чуйской области.

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