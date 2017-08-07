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В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 году

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441433-ru.html

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7 августа 2017, 10:21       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. В Бишкеке в Октябрьском районе столицы состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв восстания кыргызского народа в 1916 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В мероприятии приняли участие руководитель аппарата муниципальной администрации Октябрьского района Абдес Анарбеков, Олег Попиков – президент ОАО "Бишкекский машиностроительный завод", представители общественного объединения "Кыргыз эл" и жители города Бишкек.
Справка: Согласно постановлению Жогорку Кенеша от 18 апреля 2008 года, первая пятница августа является Днем памяти жертв восстания кыргызского народа 1916 года.

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