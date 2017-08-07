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Министр Э.Абдылдаев встретился с главами МИД Казахстана и Туркменистана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441431-ru.html

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Глава МИД КР обсудил со своими коллегами из Казахстана и Туркменистана вопросы сотрудничества

Чистая вода и "Таза коом": о чем еще говорил глава МИД Кыргызстана с Федерикой Могерини

7 августа 2017, 9:54       Комментарии

В городе Тегеран 5 августа состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаевас главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
Также Э.Абдылдаев встретился с первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-туркменских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе планируемые визиты и мероприятие на высшем и высоком уровнях.

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