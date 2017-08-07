Министр Э.Абдылдаев встретился с главами МИД Казахстана и Туркменистана

7 августа 2017, 9:54 Комментарии

В городе Тегеран 5 августа состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаевас главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Также Э.Абдылдаев встретился с первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-туркменских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе планируемые визиты и мероприятие на высшем и высоком уровнях.