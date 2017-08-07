Декларация — 2016: Информация о доходах главы МВД У.Исраилова засекречена, экс-министр М.Турганбаев заработал 3,6 млн сомов от продажи скота

7 августа 2017, 10:14 Комментарии

Министр внутренних дел Улан Исраилов в 2016 году заработал 78 тыс. 385, 42 сомов. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Государственной кадровой службой КР.

Остальная информация о заработке засекречена.

Кроме того, в документе не опубликована информация об имуществе и доходе его ближайших родственников.

У.Исраилов назначен на должность главы МВД 11 ноября 2016 года.

Первый заместитель министра Суйунбек Омурзаков, назначенный 9 июня 2016 года, заработал 712 тыс. 771 сом, информации о расходах нет, имеет дом площадью 263,25 кв.м.

Его ближайшие родственники заработали 1,1 млн сомов (доходы от предпринимательской деятельности) и 600 тыс. сомов (доходы от продажи скота). Владеют производственным зданием площадью 175,79 кв.м и контейнером - 25 кв.м, автомобилем "Лексус LX 470", 2007 года выпуска.

Заместитель министра Алмазбек Орозалиев заработал 281 тыс. 909 сомов, не имеет имущества.

Его родственники заработали 779 тыс. 773 сома, имеют квартиру площадью 135 кв.м.

Замглавы МВД Данияр Абдыкаров заработал 573 тыс. 606 сомов, владеет квартирой - 78 кв.м.

Его ближайшие родственники ничего не заработали, однако имеют 3 дома площадью 380, 120 и 180 кв.м.

Замминистра Курсан Асанов заработал 829 тыс. 987 сомов, имеет 3 квартиры - 36,73; 54,42 и 38,25 кв.м, автомобиль "Мерседес".

Его родственники получили 600 тыс. сомов от гражданско-правовых сделок, владеют парикмахерской - 30 кв.м, автомобилем "Хонда-СРВ".

Экс-министр Мелис Турганбаев заработал 440 тыс. сомов и получил 3,6 млн от продажи скота. Имущества нет.

Его родственники заработали 440 тыс. сомов и получили 876 тыс. сомов от предоставления кафе в аренду, владеют квартирой площадью 335,9 кв.м, тремя земельными участками по 0,03 га, кафе с прилегающим участком - 0,12 га, машиной "Хонда-СРВ".

Экс-глава МВД Кашкар Джунушалиев заработал 565 тыс. 183 сомов, имеет дом площадью 79,22 кв.м.

Его родственники владеют домом - 50,2 кв.м и автомобилем "Лексус CX-470", 2005 года выпуска.