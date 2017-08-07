В Бишкеке таксист украл девушку. Камеры видеонаблюдения засняли похищение

7 августа 2017, 9:44 Комментарии

В социальной сети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео, на котором неизвестные молодые люди похитили девушку. Инцидент произошел 5 августа примерно в 9.40 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева, говорится в описании.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое парней бегут за девушками по тротуару. Затем к месту преступления подъехал автомобиль марки "Мерседес-Бенц" с госномером В 7600 ВА. Одну из девушек силой затолкали в такси. После чего автомашина уехала в неизвестном направлении.

Отметим, согласно статье 155 ("Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак) УК КР преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.