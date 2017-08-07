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Политики А.Мадумаров, А.Келдибеков, К.Ташиев, и Б.Торобаев объединилисьПолитики А.Мадумаров, А.Келдибеков, К.Ташиев, и Б.Торобаев объединилисьВ ряде районов Бишкека ограничат подачу питьевой водыВ ряде районов Бишкека ограничат подачу питьевой воды

В Бишкеке таксист украл девушку. Камеры видеонаблюдения засняли похищение

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364401_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441429-ru.html

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В центре Бишкека на "зебре" сбили женщину

7 августа 2017, 9:44       Комментарии

В социальной сети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео, на котором неизвестные молодые люди похитили девушку. Инцидент произошел 5 августа примерно в 9.40 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева, говорится в описании.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое парней бегут за девушками по тротуару. Затем к месту преступления подъехал автомобиль марки "Мерседес-Бенц" с госномером В 7600 ВА. Одну из девушек силой затолкали в такси. После чего автомашина уехала в неизвестном направлении.
Отметим, согласно статье 155 ("Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак) УК КР преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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